Stellantis redémarre, Verallia manque de transparence sur ses perspectives de reprise

Stellantis retrouve de l'allant grâce à des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Worldline renoue avec la croissance et s'envole en Bourse. Adyen déçoit sur ses ambitions de rentabilité, Sandoz revoit ses objectifs à la baisse et Verallia se brise.

Actions en hausse

Worldline ( 15,2%) : le groupe français des paiements électroniques publie un chiffre d'affaires de 946 MEUR au troisième trimestre, en hausse organique de 2,5%, contre 925 MEUR attendus par le consensus, renouant avec la croissance après plusieurs trimestres de déclin, les perspectives annuelles étant confirmées.

Valmet ( 6,9%) : le groupe finlandais de technologies de procédés publie des prises de commandes en hausse de 30% à 1,41 MdEUR au troisième trimestre 2026, soit 16,3% au-dessus du consensus, et confirme un chiffre d'affaires attendu proche des 5,20 MdsEUR de 2025.

Bank Millennium ( 6,9%) : la banque polonaise continue son envolée fulgurante depuis le début de la semaine en profitant de la publication de ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2026, présentés lors d'une conférence téléphonique hier soir, qui a manifestement été bien accueillie par les investisseurs.

Stellantis ( 3,2%) : le constructeur automobile salue des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le chiffre d'affaires de 37,6 MdsEUR au troisième trimestre est supérieur au consensus de 36,15 MdsEUR, une perte nette réduite de 90% et une marge opérationnelle en hausse à 0,7%. Le groupe réaffirme ses perspectives pour 2026.

Deutsche bank ( 2,8%) : la première banque allemande dévoile un bénéfice net de 1,59 MdEUR au troisième trimestre, dépassant les attentes de 1,44 MdEUR, et maintient ses prévisions de revenus à plus de 33 MdsEUR pour 2026, tout en laissant entrevoir un relèvement de ses ambitions à moyen terme.

Danone ( 2,8%), Heineken ( 1,8%) : les groupes agroalimentaires et brasseurs progressent après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes : Danone enregistre une croissance organique de 4%, tirée par les prix malgré des volumes en retrait, tandis que Heineken affiche une hausse de son chiffre d'affaires net au troisième trimestre grâce à l'Asie-Pacifique.

ASM International ( 1,8%) : le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs publie un chiffre d'affaires trimestriel de 1,16 MdEUR et prévoit 1,23 MdEUR au quatrième trimestre, dépassant les attentes. Le groupe anticipe désormais plus de 5,7 MdsEUR de chiffre d'affaires dès 2027, trois ans avant son objectif initial.

Actions en baisse

Adyen (-11,5%) : le spécialiste néerlandais des paiements publie un chiffre d'affaires trimestriel de 738,1 millions d'euros, en hausse de 23%, mais le marché sanctionne l'abandon de l'objectif d'EBITDA à moyen terme pour "préserver sa flexibilité".

Thyssenkrupp (-8,4%) : le conglomérat allemand pâtit de la scission et de la cotation de sa filiale de négoce de matériaux tk accelis, dont 49% des actions sont distribués aux actionnaires existants, Thyssenkrupp conservant une participation majoritaire dans cette entité qui compte Airbus, Tesla et Volkswagen parmi ses clients.

UPM-Kymmene (-6,4%) : le groupe finlandais de papier et de forêts publie des résultats du troisième trimestre décevants, avec un bénéfice d'exploitation ajusté en repli à 131 MEUR et un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 2,2 MdsEUR, inférieur aux attentes du consensus.

Sandoz (-3,9%) : le laboratoire suisse de médicaments génériques abaisse ses perspectives de croissance annuelle à 5%-6% (contre 5%-9% auparavant), après un ralentissement à 4% au troisième trimestre, pénalisé par des contraintes d'approvisionnement sur les biosimilaires.

GSK (-3,5%) : le laboratoire britannique recule suite à l'annonce d'un bénéfice trimestriel en recul à 1,54 MdGBP contre 2,01 MdsGBP un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires de 8,89 MdsGBP et un BPA ajusté de 54,6 pence au-dessus du consensus.

Banco Santander (-3,4%) : la première banque espagnole publie un bénéfice net attribuable en recul de 2% au troisième trimestre, à 3,43 MdsEUR, alourdi par les charges d'intégration liées à l'acquisition de Webster, tandis que sur neuf mois la progression de 20% inclut une plus-value de 1,9 MdEUR issue de la cession de Santander Bank Polska.

Verallia (-1,2%) : le groupe verrier français recule après des résultats du troisième trimestre en retrait : chiffre d'affaires de 829 MEUR (-2,1%) et EBITDA ajusté de 172 MEUR, pénalisés par un été défavorable en Europe. Oddo BHF maintient sa recommandation à neutre mais abaisse son objectif de cours de 21 à 20 euros.