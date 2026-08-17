Stellantis rappelle 955.000 véhicules en raison d'un risque de dysfonctionnement de la caméra de recul

Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, Peugeot, Citroën et Fiat, a annoncé lundi qu'elle procédait au rappel de 955.000 véhicules à l'échelle mondiale en raison d'un risque de dysfonctionnement des caméras de recul.

Ce rappel concerne 848.000 véhicules aux États-Unis, notamment divers modèles Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid et Voyager des années-modèles 2026 et 2027, ainsi que des Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler et Ram 1500, 2500 et ProMaster.

Environ 107.000 véhicules sont concernés par ce rappel au Canada, au Mexique et sur d'autres marchés.

(David Shepardson, Version française Benoit Van Overstraeten)