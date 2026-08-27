Stellantis presse Bruxelles d'assouplir les règles CO2

(Zonebourse.com) - Le CEO du groupe a plaidé pour une réponse rapide de l'Union européenne face aux enjeux de compétitivité de l'industrie automobile européenne.
Invité à participer à la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), Antonio Filosa, CEO de Stellantis, a profité de l'évènement pour appeler l'Union européenne à mettre rapidement en place une réglementation favorisant le "made in Europe" et à assouplir les normes d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers (VUL), rapporte UBS.
Le dirigeant a aussi plaidé pour que les critères de contenu local couvrent non seulement l'assemblage des véhicules, mais aussi la recherche et développement (R&D) et l'approvisionnement en pièces.
Les analystes de chez UBS estiment qu'un assouplissement des règles CO2 pour les utilitaires profiterait principalement à Stellantis et Renault, et dans une moindre mesure à Mercedes-Benz Group. La banque anticipe toutefois une intensification de la pression concurrentielle en Europe, avec des risques supplémentaires pour les marges de Stellantis, Renault et Volkswagen.
Ce matin le titre Stellantis grappille 0,7% à Milan, ce qui ne l'empêche pas de chuter de près de 52% depuis le début de l'année. De son côté, Renault progresse de 2,6%, pas de quoi enrayer la chute du titre de près de 20% depuis le début de l'année.
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