Stellantis plie, Piper Sandler s'inquiète de la pertinence du modèle

Le titre Stellantis évolue en baisse lundi matin à la Bourse de Paris, sous-performant largement la tendance générale, pénalisé par la dégradation du conseil des analystes de Piper Sandler, qui disent s'inquiéter du risque posé par le modèle traditionnel de l'entreprise à l'heure de l'IA.

Dans une note de recherche, le broker américain explique que l'essor des robots humanoïdes et des taxis autonomes alimentés par l'intelligence artificielle (IA) pose un défi colossal pour les constructeurs, dans la mesure où les pièces nécessaires à leur fabrication n'existent tout simplement pas sur le marché.

Pour réussir, les entreprises n'ont plus le choix : elles doivent tout concevoir elles-mêmes, des logiciels au matériel, soit un modèle d'intégration verticale appelé à favoriser des "pure players" comme Rivian ou Mobileye sachant développer leurs propres technologies au lieu d'attendre que des fournisseurs traditionnels ne le fassent pour eux, explique le courtier.

A l'inverse, les géants automobiles historiques comme Stellantis, habitués à assembler des pièces commandées à des tiers, manquent de la souplesse nécessaire face à des concurrents plus agiles et risquent de prendre du retard, prévient Piper Sandler.

Une situation qui pourrait se détériorer

Dans ce contexte, la pression risque de s'accroître sur le groupe, entre montée en puissance des marques chinoises verticalement intégrées et difficulté à redresser ses parts de marché en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient, poursuit-il.

Ecartelé entre les exigences des gouvernements, des syndicats, des concessionnaires et des équipementiers tiers, Stellantis fait face à une rigidité structurelle qui menace désormais ses marges bénéficiaires, dans un contexte où la situation opérationnelle pourrait encore se dégrader à court terme, avertit le professionnel.

Sa recommandation est ainsi revue à "sous-pondérer" contre "surpondérer" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 14 à 4 dollars.

Vers 11h15, l'action Stellantis reculait de 0,7% à 4,98 euros, à comparer avec un gain de plus de 0,7% pour l'indice CAC 40.