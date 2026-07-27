Ralentissement du trafic maritime en mer Rouge après l'attaque des Houthis - Kpler

PHOTO D'ARCHIVE : Vue du détroit de Bab el-Mandeb

Le trafic maritime dans ‌le détroit de Bab el-Mandeb a diminué dimanche après que les Houthis yéménites ​ont attaqué des installations pétrolières saoudiennes situées le long de la côte de la mer Rouge, selon les données maritimes publiées lundi par Kpler.

De son ​côté, le trafic dans le détroit d'Ormuz - par lequel transite en temps normal quelque 20% du trafic ​maritime mondial d'hydrocarbures - est resté faible ⁠tout au long du week-end, toujours selon ces données.

Onze navires transportant des ‌matières premières ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb dimanche, soit le niveau le plus bas depuis des mois, poursuit Kpler.

Le ​trafic en mer Rouge ‌est perturbé au large des côtes du Yémen depuis ⁠la semaine dernière par les Houthis, proches de Téhéran, qui souhaitent bloquer les exportations saoudiennes, amplifiant ainsi le conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui a ⁠déjà étranglé l'approvisionnement ‌en pétrole via le détroit d'Ormuz.

Ces perturbations du trafic maritime ⁠ont entraîné la semaine dernière une flambée des prix des cargaisons physiques ‌de brut au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique, qui ont ⁠atteint leur plus haut niveau depuis deux mois.

Sept des ⁠navires ayant franchi Bab ‌el-Mandeb étaient des pétroliers, dont trois ont pénétré dans la mer Rouge. ​Deux d'entre eux sont des très grands ‌pétroliers (VLCC) se dirigeant vers le port de Yanbu pour charger du brut saoudien, tandis que le ​troisième est un navire lié à la Russie, selon ces données.

Moins de dix navires de transport de marchandises par jour ont traversé le ⁠détroit d'Ormuz ce week-end, malgré la suspension des frappes aussi bien américaines qu'iraniennes depuis vendredi.

L'accalmie des combats autour du détroit d(Ormuz entraîne vers 08h45 GMT une chute de 6,8% du Brent à 90,2 dollars le baril et de 6,35% du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 83,64 dollars.

(Florence Tan, Version ​française Benoit Van Overstraeten)