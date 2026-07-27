Eutelsat et SES vont recevoir plus de 6 milliards de dollars aux USA pour la migration de services satellitaires

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat

Eutelsat et SES grimpent en Bourse ‌lundi après avoir annoncé recevoir plus de 6 milliards de dollars (5,27 milliards d'euros) ​de compensations financières dans le cadre d'un transfert de services satellitaires aux États-Unis.

Afin d'accompagner l'essor des services mobiles avancés aux États-Unis tout en veillant au déploiement continu des ​services satellitaires essentiels, la Commission fédérale américaine des communications (FCC) a décidé de réattribuer 160 MHz du spectre de ​la bande C supérieure.

Les deux opérateurs européens ⁠de satellites ont salué dans des communiqués distincts le cadre de la transition ‌et les conditions du transfert des services satellitaires concernés annoncé par FCC.

"Cette décision met en place un cadre (...) qui permet de libérer ​des fréquences supplémentaires au profit ‌des opérateurs de services mobiles avancés, tout en sécurisant la ⁠continuité des opérations en orbite", a déclaré le directeur général d'Eutelsat Jean‑François Fallacher dans un communiqué.

Sous réserve d'une exécution de la migration avant deux échéances attendues courant 2031, ⁠Eutelsat percevra une ‌compensation financière d'un montant total de 443 millions d'euros avant impôts, ⁠tout en bénéficiant du remboursement intégral des sommes engagées durant le processus, précise ‌le groupe.

SES touchera pour sa part 5,6 milliards de dollars à condition ⁠de respecter différentes échéances fixées à juillet 2027, puis en ⁠2030 et 2031, a ‌déclaré l'entreprise basée au Luxembourg dans un communiqué distinct.

A la Bourse de Paris, vers ​08h30 GMT, Eutelsat prend 6,9% à ‌2,15 euros et SES 6% à 7,43 euros, contre un gain de 0,47% pour le SBF 120 au ​même moment.

Selon les analystes de JPMorgan dans une note lundi, la valeur nette des compensations correspond à environ 6 euros par action SES et moins ⁠de 0,5 euro par action Eutelsat.

Ils ajoutent cependant que le montant brut perçu par SES pourrait être réduit par les impôts et les obligations envers les détenteurs d'obligations d'Intelsat, qui ont droit à 42,5% du produit de la vente, soit environ 1,1 milliard de dollars, provenant des 100 premiers mégahertz de spectre libéré.

(Rédigé par Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)