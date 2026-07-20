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STELLANTIS (Paris) : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
information fournie par Day By Day 20/07/2026 à 05:47

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 4,287 €, puis 3,400 €. Le franchissement de 10,500 € remettrait en cause la suite de la baisse.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Les prix baissent à nouveau, mais le mouvement est devenu hésitant. Le prochain support est à 4,287 €. La tendance de fond serait remise en cause en cas de franchissement de 7,400 €.


Dernier cours : 5.08
Support : 4.29 / 3.4
Resistance : 5.4 / 6.3
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : negative

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 05:47:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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