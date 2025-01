Stellantis : le repli s'accélère sous 12,37E information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Stellantis figure parmi les 3 plus fortes baisse du CAC40 le repli s'accélère sous 12,37E: le titre se dirige vers un re-test d'un support/plancher situé vers 11,95E puis 11,75E (plus basses clôtures des 11 octobre et 2 décembre).

En cas d'enfoncement, le risque serait de chuter vers le plancher des 11,20E du 6 juillet 2022.





Valeurs associées STELLANTIS 12,18 EUR MIL -3,52%