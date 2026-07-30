Stellantis-Le bénéfice inférieur aux attentes au T2 sème le doute sur la stratégie de Filosa

L'usine de production de Stellantis à Poissy, près de Paris

Stellantis a annoncé jeudi une hausse de 13% de son ‌chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce notamment au redressement de ses activités en Amérique du Nord, ainsi qu'un rebond de son bénéfice ​opérationnel, mais inférieur aux attentes.

A la Bourse de Paris, vers 09h30 GMT, l'action recule de 4,7% à 5,03 euros, contre un gain de 1,02% pour le CAC 40 au même moment.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA a réalisé sur la période un ​chiffre d'affaires net de 43,5 milliards d'euros, en ligne avec un consensus d'analystes établi par Reuters qui donnait 43,4 milliards.

Le bénéfice opérationnel ajusté est ressorti lui à 773 millions d'euros, ​presque quatre fois la performance du même trimestre de 2025, mais inférieur ⁠cette fois au consensus de 914 millions d'euros.

"Nous avons amélioré nos performances sur l'ensemble de nos indicateurs financiers clés avec ‌un chiffre d'affaires net, un résultat opérationnel courant et un free cash flow industriel affichant tous des gains significatifs", a dit le directeur général Antonio Filosa, cité dans un communiqué.

Les analystes de Citi ont indiqué que ​la marge d'exploitation ajustée de Stellantis restait faible, ‌à 1,8%. Si elle affiche une amélioration par rapport à l'année précédente, bien qu'inférieure à celle ⁠du premier trimestre 2026, les analystes l'ont qualifiée de "déconcertante" compte tenu de la forte croissance du chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre.

Ils ont cité comme facteurs défavorables une évolution des prix fortement négative en Europe, la hausse des coûts administratifs et de recherche et développement, des ⁠fluctuations monétaires défavorables et les ‌droits de douane.

CONFIRME SES PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE

Le constructeur automobile franco-italo-américain, qui avait déjà renoué au premier trimestre avec ⁠un bénéfice après de lourdes pertes imputables à des charges exceptionnelles liées au remaniement de sa stratégie, a confirmé ses objectifs de redressement ‌pour 2026 et 2027.

Le groupe, dont les free cash flow industriels sont redevenus positifs d'un trimestre sur l'autre, à ⁠hauteur d'un milliard d'euros - après une hémorragie de 1,9 milliard au premier trimestre et seulement 31 ⁠millions d'euros au deuxième trimestre ‌2025 - vise toujours cette année une croissance dans le milieu d'une fourchette à un chiffre de son chiffre d'affaires.

Il table aussi sur une ​marge opérationnelle dans le bas d'une fourchette à un chiffre et sur ‌une amélioration en 2026 de ses free cash flow industriels, attendus positifs en 2027.

Les chiffres des free cash flow industriels suggèrent que le constructeur automobile commence à ​tirer profit des efforts déployés par Antonio Filosa pour relancer les ventes après une longue période de ralentissement, qui avait conduit au départ de son prédécesseur, Carlos Tavares, fin 2024, et à environ 22 milliards d'euros de charges en début d'année.

Antonio Filosa s'est attaché ⁠à rétablir les volumes de vente et à regagner des parts de marché, pariant sur le fait qu'une reprise des ventes jetterait les bases d'un redressement plus large du groupe.

Stellantis a par ailleurs dit s'attendre à ce que les coûts liés aux droits de douane américains s'élèvent à un total de 1 à 1,2 milliard d'euros en 2026, et a averti que ses résultats du second semestre seraient concentrés sur le quatrième trimestre en raison d'un arrêt de production prévu pendant l'été.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, avec Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)