Stellantis: hausse des ventes au 3T, perte nette réduite

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Stellantis, maison mère de Peugeot, Fiat et Chrysler, a vu ses ventes progresser de 1 % sur un an au troisième trimestre, à 37,6 milliards d'euros sur la période juillet-septembre, la hausse des volumes en Europe permettant de compenser un recul en Amérique du Nord, son traditionnel marché clé.

Selon son communiqué diffusé mercredi, le géant aux 14 marques a également réduit de 90 % sa perte nette sur le trimestre - lestée l'an dernier par de lourdes charges exceptionnelles liées à la correction de sa stratégie d’électrification.

Sur les neuf premiers mois de l’année, il affiche un bénéfice net de 217 millions d’euros, contre une perte nette de 6,8 milliards d’euros sur la même période en 2025.

Satisfait de la mise en œuvre de son plan de redressement et de réduction des coûts, le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'année 2026, d'après un communiqué diffusé mercredi.

Le directeur général Antonio Filosa, cité dans le communiqué, affirme que le groupe est "en bonne voie pour mettre en œuvre au moins 40 % de gains d’efficacité annuels, d’un montant total de 6 milliards d’euros, d’ici la fin de l’année. En conséquence, nous réaffirmons nos perspectives financières pour 2026".