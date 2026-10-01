information fournie par Reuters • 01/10/2026 à 13:13

Stellantis: Hausse de 6,7% des volumes de véhicules particuliers en septembre

Usine de fabrication Stellantis à Poissy, près de Paris

‌Stellantis a fait ​état jeudi d'une hausse de 6,7% ​des volumes sur le ​marché des ⁠véhicules particuliers, hors ‌Leapmotor, en septembre.

Dans un communiqué, ​le ‌constructeur automobile signale ⁠également une hausse de 2% des ⁠volumes ‌de véhicules particuliers (VP), ⁠hors Leapmotor, ‌au cumul ⁠des neufs premiers mois ⁠de ‌l'année.

Stellantis indique également ​que ‌la Peugeot 208 conserve sa place ​de modèle le ⁠plus vendu en France au cumul 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)