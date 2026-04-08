Stellantis : 'gap' au-dessus de 6,61E, de retour au contact des 6,95E
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 14:29
Le titre a déjà repris 33% en 15 jours et pourrait s'en aller tester les 7,27E, l'ex-plancher du 22 avril 2025, ou 7,4E, l'ex-support du 9 septembre dernier.
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