Stellantis explore des partenariats pour relancer Maserati

Stellantis a confirmé être en discussions avec deux partenaires potentiels afin de soutenir le redressement de Maserati, sa marque de luxe confrontée à des difficultés persistantes. Lors d'une audition devant le Parlement italien, le directeur général Antonio Filosa a indiqué que le groupe devrait prochainement choisir entre les deux candidats, sans révéler leur identité ni préciser la forme exacte de la coopération envisagée.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réflexion stratégique menée par Stellantis autour de Maserati. Le constructeur avait déjà annoncé que la marque ferait l'objet d'une présentation spécifique lors de sa journée investisseurs prévue en décembre, distincte du plan stratégique global du groupe dévoilé le mois dernier.