Stellantis et Nissan s'intéressent aux actifs de Marelli dans le cadre de négociations visant à sauver l'entreprise, selon Bloomberg

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Les constructeurs automobiles Stellantis STLAM.MI et Nissan Motor 7201.T sont en pourparlers pour racheter certains actifs du fournisseur japonais de pièces automobiles Marelli Holdings, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources.

Stellantis serait en pourparlers pour acquérir l'activité de suspensions de Marelli en Italie et dans certains autres pays, tandis que Nissan s'intéresserait aux actifs du fournisseur liés aux habitacles au Japon, précise l'article.

Ces discussions s’inscrivent dans le cadre de négociations plus larges visant à sauver le fournisseur de pièces automobiles, ajoute l’article.

Marelli, créé en 2019, fait l’objet d’une attention particulière car il s’agit d’ un fournisseur majeur de Nissan, qui peine à redresser sa situation.

Marelli a déposé en juin une demande de mise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, après des mois d’incertitude concernant ses discussions avec ses créanciers.

La société, détenue par la société de capital-investissement KKR KKR.N , a indiqué dans sa demande déposée en juin que la guerre commerciale mondiale avait affecté sa situation de trésorerie en raison de l’activité du fournisseur, axée sur les importations et les exportations, et des droits de douane imposés à l’industrie automobile.

Stellantis et Marelli ont refusé de commenter. Nissan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.