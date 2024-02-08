 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 659.27
+0.63%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 659.27
+0.63%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis-En janvier, les volumes progressent de 17,6% sur le marché européen
information fournie par Reuters08/02/2024 à 12:49

Stellantis NV STLAM.MI :

* AU COURS DU PREMIER MOIS DE L'ANNÉE, STELLANTIS CONFIRME LA TENDANCE POSITIVE DES VENTES

* DÉPASSE LA TENDANCE POSITIVE DE 2023 DANS LE CLASSEMENT DES VENTES TOTALES DU MARCHÉ EUROPÉEN, EN AUGMENTANT EN JANVIER À LA FOIS EN PART DE MARCHÉ (19,7%, + 0,9 POINTS DE POURCENTAGE PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE) ET EN VOLUMES (+17,6%)

* LA FRANCE, L'ALLEMAGNE, L'ITALIE ET LE ROYAUME-UNI ENREGISTRENT UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES, TANDIS QUE LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL ET D'AUTRES PAYS EUROPÉENS PROGRESSENT TOUS D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE

* PRO ONE: PART DE MARCHÉ DE PLUS DE 31% (+1,8 P.P. PAR RAPPORT À LY) ET UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE 20,6%

* SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE (BEV), STELLANTIS ENREGISTRE UNE AUGMENTATION DE 20% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE, AVEC UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DANS PRESQUE TOUS LES PAYS

* EST EN PASSE DE DOUBLER SON OFFRE DE MODÈLES TOUT ÉLECTRIQUES EN EUROPE D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE

Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

STELLANTIS
Euronext Paris +2.35%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank