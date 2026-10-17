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Inde: le chef des "cafards" remis en liberté après sa garde à vue
information fournie par AFP 17/10/2026 à 17:44

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Le fondateur du Parti du peuple des cafards (CJP), Abhijeet Dipke, remis en liberté, le 17 octobre 2026 à New Delhi, en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

Le fondateur du Parti du peuple des cafards (CJP), Abhijeet Dipke, remis en liberté, le 17 octobre 2026 à New Delhi, en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

Le chef des "cafards" a été libéré samedi, au lendemain de son arrestation avant une manifestation à New Delhi contre la révision des listes électorales, que son mouvement juge favorable au Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi.

Le fondateur du Parti du peuple des cafards (CJP), Abhijeet Dipke, 31 ans, est sorti d'un commissariat de police samedi après-midi, saluant les médias et adressant un signe de victoire depuis une voiture, a constaté un photographe de l'AFP.

"Abhijeet Dipke libéré", a annoncé sur les réseaux sociaux Ratna Singh, responsable des affaires juridiques au sein du mouvement des "cafards", porte-voix depuis mai de la colère de la jeunesse indienne.

L'opposition et le CJP accusent la révision des listes engagée par son institution de bénéficier au seul camp du Premier ministre Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014.

La commission a nié toute irrégularité.

Des partisans du Parti du peuple des cafards (CJP) manifestent pour réclamer la démission du commissaire électoral en chef, Gyanesh Kumar, le 16 octobre 2026 à New Delhi, en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

Des partisans du Parti du peuple des cafards (CJP) manifestent pour réclamer la démission du commissaire électoral en chef, Gyanesh Kumar, le 16 octobre 2026 à New Delhi, en Inde ( AFP / Arun SANKAR )

Deux autres dirigeants du CJP, Ashutosh Ranka et Saurav Das sont toujours en détention.

Ils avaient été arrêtés le 14 octobre pour être entrés et avoir agité des drapeaux indiens sur le site de Jantar Mantar, point de ralliement historique des contestations dans la capitale indienne, où toute manifestation est désormais interdite par les autorités.

Vendredi soir, des milliers de policiers et autant de barricades avaient été déployés au centre de New Delhi, où des centaines de jeunes se sont réunis à l'appel du CJP.

La réforme électorale, lancée l'an dernier pour supprimer des listes électorales les doublons, les défunts et les fraudeurs, a permis, selon les décomptes publiés dans les médias et par l'opposition, de rayer 130 millions d'inscrits.

Elle est soupçonnée par ses détracteurs de viser en priorité les minorités, notamment les musulmans, pour le plus grand bénéfice du Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi, jetant ainsi le doute sur ses récentes victoires dans des élections locales.

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