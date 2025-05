Stellantis : devrait valider les 10,2E incessamment information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - Stellantis déborde les 9,75E et devrait au rythme actuel aborder la zone des 10,2E (ex-plancher du 31 mars au 2 avril) d'ici 24 ou 48H.

L'objectif suivant serait 10,94E, l'ex-plancher du 4 puis des 13 et 14 mars dernier.









Valeurs associées STELLANTIS 9,768 EUR MIL +4,39%