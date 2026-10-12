Stellantis dévoile un concept inspiré de la 2CV

A la veille du Mondial de l'Automobile de Paris (du 12 au 18 octobre), Stellantis a présenté sa vision de l'avenir à travers six concept-cars, dont un inspiré de la célèbre Deudeuche.

Le concept 2 CV cherche à réinventer une idée qui n'a rien perdu de sa pertinence, explique le communiqué de presse, sans chercher à reproduire une icône. Il s'agit d'une voiture électrique plus accessible, plus simple et ingénieuse "qui replace la liberté et le plaisir au coeur de la mobilité". Dotée d'un moteur entièrement électrique, fabriquée en Europe, elle sera proposée à un prix de 15 000 euros.

Les cinq autres concept-cars présentés concernent Alfa Romeo avec la Cuorerosso, DS, avec la DS F3VER, Fiat avec un modèle baptisé Multiplay (probablement inspiré de son modèle Multipla considéré par certains comme "voiture la plus moche de l'histoire"), Opel avec le STX Concept et Peugeot avec la RCS Vision.

Gilles Vidal, directeur du design pour l'Europe élargie, a déclaré : "avec ces six concept-cars, nous exprimons une conviction commune : le design automobile de demain doit être à la fois audacieux et porteur de sens. Chaque concept explore de nouvelles façons d'améliorer l'expérience quotidienne tout en renforçant l'identité propre à sa marque. Ensemble, ils démontrent comment la créativité, l'innovation et l'émotion peuvent se conjuguer pour redonner aux gens l'envie de tomber amoureux de l'automobile".