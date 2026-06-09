Stellantis demande aux propriétaires de 1,3 million de Jeep de les garer à l'extérieur en raison d'un risque d'incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la NHTSA et de détails sur les incendies aux paragraphes 4 et 5, ainsi que d'informations sur la NHTSA aux paragraphes 7 et 8) par David Shepardson

Stellantis STLAM.MI procède au rappel de plus de 1,3 million de SUV et de pick-up Jeep dans le monde entier en raison de risques d'incendie et invite les propriétaires à les garer à l'extérieur, loin de toute structure ou d'autres véhicules, jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.

Dans un document déposé mardi auprès de la National Highway Traffic Safety Administration, Stellantis a indiqué que le rappel concernait les SUV Jeep Wrangler et les camions Jeep Gladiator des années-modèles 2021 à 2025, en raison d'un problème de connexion électrique au niveau du câblage de la pompe de direction assistée hydraulique électrique.

Le constructeur automobile a déclaré que ce problème pouvait, dans de rares cas, entraîner une surchauffe des matériaux inflammables, pouvant potentiellement provoquer un incendie du véhicule.

Une connexion électrique desserrée peut entraîner la fusion de la connexion, ce qui pourrait finalement provoquer un incendie du véhicule, a ajouté Stellantis, dont les marques comprennent également Fiat, Chrysler et Peugeot.

AU MOINS 72 INCENDIES POURRAIENT ÊTRE LIÉS À CE PROBLÈME

Stellantis a déclaré avoir pris connaissance de dossiers d'assistance à la clientèle et de rapports de terrain faisant état d'au moins 72 incendies pouvant être liés à ce problème, ainsi que d'un blessé.

Le rappel concerne près de 1,08 million de véhicules aux États-Unis, 106 000 au Canada, 23 000 au Mexique et environ 125 000 sur d'autres marchés à travers le monde, a précisé Stellantis.

La NHTSA a ouvert une enquête en septembre 2024 sur près de 800 000 véhicules Jeep Wrangler et Gladiator des années-modèles 2021 à 2023 en raison de risques d'incendie du moteur, affirmant que le câblage de la pompe de direction assistée hydraulique pouvait surchauffer et provoquer un incendie du véhicule, même lorsque celui-ci est garé et que le contact est en position « Off ».

AUGMENTATION DU NOMBRE D'INCIDENTS

Stellantis a indiqué dans son dossier qu'en 2023 et début 2024, elle avait enquêté sur des incendies survenus sur certains véhicules Wrangler et Gladiator, mais avait clos l'enquête en raison du faible taux d'incendies. En août 2024, elle a rouvert l'enquête après avoir constaté une augmentation des incidents provenant de la connexion électrique suspecte.

Le constructeur a déclaré avoir mené des travaux approfondis pendant plus d’un an pour déterminer la cause profonde du problème, notamment par le rachat de véhicules, le retour et l’analyse de pièces, des tomodensitométries et des radiographies, l’analyse des matériaux, l’étude de la conception des véhicules et d’autres essais, avant de conclure fin mai que le problème présentait un risque déraisonnable pour la sécurité.

Stellantis a déclaré mardi que le rappel consisterait à inspecter et, éventuellement, à réparer ou à remplacer le faisceau de câbles ou la pompe de direction assistée électrique-hydraulique. Le constructeur a indiqué qu'il s'efforçait d'accélérer la mise à disposition des solutions et prévoyait une mise en œuvre du rappel au plus tard en juillet.