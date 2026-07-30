Stellantis confirme son retour dans le vert au deuxième trimestre, ventes en hausse de 13%

Le constructeur automobile Stellantis prévoit que son quatrième trimestre sera meilleur que le troisième ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net de 293 millions d'euros au deuxième trimestre, alors qu'il avait accusé une lourde perte de 1,9 milliard d'euros un an plus tôt.

Le géant américano-franco-italien a enregistré sur la période avril-juin un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros, en hausse de 13% sur un an et précise dans un communiqué réaffirmer ses perspectives financières pour 2026.

"Nous avons amélioré nos performances sur l'ensemble de nos indicateurs financiers clés", souligne le directeur général du groupe, Antonio Filosa, cité dans le communiqué.

Aux commandes du groupe depuis mai 2025, M. Filosa a annoncé en mai dernier un plan stratégique visant à redresser la barre après les pertes colossales de Stellantis sur l'exercice 2025, liées à des dépréciations d'actifs et aux rappels de véhicules. Ce projet, principalement centré sur l'Amérique du Nord, repose sur 60 milliards d'euros d'investissements sur cinq ans et prévoit des réductions de capacités en Europe.

"Le déploiement de notre stratégie FaSTLAne 2030 est bien engagé" et "les lancements de nouveaux produits prévus cette année sont réalisés dans les délais et conformément à nos attentes", précise le patron de Stellantis dans le communiqué.

Par région, le groupe aux 14 marques (dont Fiat, Opel, Citroën, Peugeot et Jeep) évoque "des progrès sur les principaux marchés", en particulier aux Etats-Unis.

En volume, les ventes de Stellantis ont augmenté de 6% sur un an en Amérique du Nord, avec une hausse de 6% également aux Etats-Unis, se distinguant dans un marché américain en baisse de 0,3%.

En Europe élargie (UE, Norvège, Royaume-Uni et Suisse), les ventes ont également progressé de 3%, la progression atteignant même 7% en incluant son partenaire chinois Leapmotor, dont il distribue les modèles à l'international.

En Amérique du Sud, les ventes ont baissé de 2%, elles ont reculé de 6% au Moyen-Orient et en Afrique et ont chuté de 29% en Asie-Pacifique.

Stellantis, qui prévoit que son quatrième trimestre sera meilleur que le troisième (notamment en raison des arrêts de production pendant l'été), confirme viser une amélioration de son chiffre d'affaires et un retour à une marge légèrement positive en 2026.

Globalement, le groupe estime que l'impact net des droits de douane sera compris entre 1 et 1,2 milliard d'euros cette année et souligne que ses prévisions annuelles tiennent compte d'"environ 2 milliards d'euros de paiements +cash+ liés aux charges exceptionnelles du second semestre 2025, dont 0,9 milliard d'euros ont été payés au premier semestre 2026".