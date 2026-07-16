Stellantis clôt le S1 avec une hausse de 3,8% des ventes sur le marché EU30

Stellantis STLAM.MI a annoncé jeudi avoir clôturé le premier semestre de l'exercice 2026 sur une hausse de 3,8% des ventes sur le marché automobile EU30 par rapport à l'année dernière, avec 1,37 millions de véhicules immatriculés sur la période.

Selon un communiqué du constructeur automobile franco-italo-américain, Stellantis a conquis une part de marché de 16,7% sur les six premiers mois de l'année, et occupe la première place dans les segments A et B de l'EU30.

Fiat (+21,7%), Citroën (+8,3%) et Opel (+7,4%) ont affiché de solides performances commerciales, avec une croissance supérieure à celle de l’ensemble du marché, tandis que Stellantis a enregistré une croissance positive en Allemagne au Royaume-Uni, en Italie, mais aussi en Autriche, en Pologne et au Portugal.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)