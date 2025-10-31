Stellantis: Citroën C5 Aircross finaliste du prix 'Car of the Year 2026'
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 12:20
Le communiqué précise que ce modèle se distingue par son design fluide et musclé, son confort renforcé grâce aux suspensions à butées hydrauliques progressives et à ses sièges Advanced Comfort, ainsi qu'une technologie embarquée optimisée, incluant un Écran Cascade tactile et les aides à la conduite du Pack Drive Assist 2.0.
Proposé en versions Hybride, Hybride Rechargeable et Électrique (jusqu'à 680 km d'autonomie), le C5 Aircross incarne la transition énergétique du constructeur. Il est développé en France et produit à Rennes.
Valeurs associées
|8,921 EUR
|MIL
|+0,86%
A lire aussi
-
(AOF) - La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud devrait permettre à l'action de nettement progresser. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 21,2 milliards de dollars, soit 1,95 ... Lire la suite
-
Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé vendredi des résultats contrastés au troisième trimestre, qui ont encore pâti du reflux des cours des hydrocarbures et, encore une fois, de faibles marges dans le raffinage, et n'ont que partiellement répondu aux ... Lire la suite
-
Figure connue du paysage médiatique français, le gouverneur François Villeroy de Galhau tient les rènes de la célèbre institution depuis une décennie, avec des transformations multiples. Vaste réorganisation, nouvelle imprimerie, réductions d'effectifs: les dix ... Lire la suite
-
Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer