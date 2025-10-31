 Aller au contenu principal
Stellantis: Citroën C5 Aircross finaliste du prix 'Car of the Year 2026'
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 12:20

Citroën annonce que le Nouveau C5 Aircross figure parmi les sept finalistes du prix européen 'Car of the Year 2026', sélectionné parmi 35 modèles. Ce choix du jury souligne l'évolution du SUV de segment C, désormais 'plus moderne, confortable et polyvalent' assure le constructeur.

Le communiqué précise que ce modèle se distingue par son design fluide et musclé, son confort renforcé grâce aux suspensions à butées hydrauliques progressives et à ses sièges Advanced Comfort, ainsi qu'une technologie embarquée optimisée, incluant un Écran Cascade tactile et les aides à la conduite du Pack Drive Assist 2.0.

Proposé en versions Hybride, Hybride Rechargeable et Électrique (jusqu'à 680 km d'autonomie), le C5 Aircross incarne la transition énergétique du constructeur. Il est développé en France et produit à Rennes.

