La BCE maintient ses taux directeurs inchangés
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 14:17

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, marquant sa troisième pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre.

Le taux de dépôt reste ainsi à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, alors que les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la consommation à 2,2% sur un an, contre un objectif à moyen de 2% fixé par l'institution de Francfort.

Si les prix de la zone euro ont légèrement accéléré, la BCE a estimé dans son compte rendu de la réunion des 10 et 11 septembre que sa politique était "suffisamment solide" pour faire face à d'éventuels chocs inflationnistes.

La dernière baisse des taux de la BCE remonte à la réunion du 5 juin où les coûts d'emprunt avaient été réduits de 25 points de base.

Une majorité d'économistes interrogés par Reuters a estimé la semaine dernière que la BCE maintiendrait son taux de dépôt inchangé cette année, tandis que 57% ne prévoient aucun changement avant fin 2026, l'inflation restant désormais proche de la cible et l'économie progressant à un rythme constant.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 12h45 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

