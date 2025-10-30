Wall Street vue en baisse après la Fed et la "tech", l'Europe attend la BCE

Les traders travaillent sur le parquet de l'American Stock Exchange (AMEX) à la Bourse de New York (NYSE)

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant tempéré les espoirs d'une nouvelle baisse de ses taux en décembre, tandis que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) plus tard dans la journée.

Une avalanche de résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique pèse également sur le moral des investisseurs dans une séance particulièrement chargée en publications trimestrielles. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,89% à 8.127,77 points vers 12h09 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,52%, le FTSEurofirst 300 perd 0,51% et le Stoxx 600 abandonne 0,50%.

Les investisseurs ont beaucoup de données et d'événements à étudier jeudi, mais leur humeur est particulièrement contrariée par les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui a laissé entendre mercredi qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt en décembre était loin d'être acquise, citant notamment le manque de données macroéconomiques en raison du shutdown qui se poursuit.

La banque centrale a procédé mercredi, comme attendu, à une nouvelle baisse d'un quart de point des coûts d'emprunt, mais ces déclarations de Jerome Powell ont provoqué, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de marché chez Swissquote Bank, "un certain recul de l'appétit pour le risque".

"On comprend pourquoi le FOMC hésite à savoir si une nouvelle baisse des taux en décembre, et peut-être d'autres l'année prochaine, est vraiment justifiée, alors que nous assistons à une effervescence évidente des marchés boursiers et à un boom de l'IA qui se poursuivra certainement jusqu'en 2026", souligne Chris Scicluna, analyste chez Daiwa Capital Markets.

L'intelligence artificielle (IA) occupe en effet à nouveau les investisseurs, qui analyseront les perspectives de dépenses liées à cette technologie des géants Meta, Alphabet et Microsoft, et auxquelles, si l'on en croit les contrats à terme sur les indices new-yorkais, ils réserveront un accueil plutôt froid.

Dans la zone euro, un autre événement maintient les marchés dans la prudence : la Banque centrale européenne (BCE) doit garder jeudi ses taux d'intérêt à leurs niveaux actuels, ce qui représenterait sa troisième pause dans le cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre.

L'économie de la zone euro a par ailleurs augmenté plus que prévu au troisième trimestre, soutenue notamment par la France et l'Espagne, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Eurostat, des chiffres qui allègent la pression sur la BCE pour qu'elle réduise davantage ses taux. Le front douanier reste quant à lui incertain, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ayant conclu jeudi une trêve commerciale fragile sans toutefois s'attaquer aux causes profondes de leurs différends.

Aux valeurs, Société Générale recule de 2,69% après ses résultats, et alors que la banque française se montre prudente sur les rachats d'actions, tandis que Crédit Agricole abandonne 3,28%.

TotalEnergies, qui a publié un résultat net ajusté en léger repli au titre du troisième trimestre, marqué par une baisse des prix du pétrole abandonne 3,14%, et Rémy Cointreau, dans le rouge aussi, perd 7,33% après avoir abaissé ses objectifs annuels.

Airbus progresse de 2,18% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Lufthansa avance de 4,69% après avoir publié un un bénéfice légèrement supérieur aux attentes, tandis que le géant de la publicité WPP recule de 14% après avoir lancé un avertissement sur ses résultats.

Puma, qui a annoncé jeudi qu'il allait supprimer 900 postes au niveau mondial d'ici à la fin de 2026, en raison de la baisse continue de ses ventes, abandonne 2,48%.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro progressent jeudi après que le président de la Fed a tempéré les attentes d'une baisse des taux en décembre, et alors que les traders attendent la décision de la BCE à 13h15 GMT.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 3,9 points de base à 2,6574%. Le deux ans gagne 3,2 points de base à 2,0089%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 3,5 points de base à 3,4382%.

Les rendements sont également en hausse aux Etats-Unis. Celui des Treasuries à dix ans prend 4,1 points de base à 4,0989%. Le deux ans gagne quant à lui 2,4 points de base à 3,6103%.

CHANGES Le dollar se renforce après les commentaires de Jerome Powell et prend 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,01% à 1,1598 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent jeudi, les investisseurs évaluant la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le Brent abandonne 0,69% à 64,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,68% à 60,07 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 13h00 Prix à la consommation IPCH octobre +0,2% +0,2%

(préliminaire)

- sur un an +2,2% +2,4%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)