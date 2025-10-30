Stellantis-CA +13% au T3 grâce à une embellie en Amérique du Nord

(Actualisé avec précisions)

Stellantis

STLAM.MI a annoncé jeudi une hausse de 13% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, première hausse en huit trimestres, principalement grâce à une amélioration de ses ventes en Amérique du Nord et au renouvellement de ses véhicules.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 37,2 milliards d'euros, en ligne avec un consensus d'analystes calculé par Reuters.

Le groupe aux 15 marques, ébranlé l'an dernier par une dégradation spectaculaire de ses performances commerciales et financières, a fait état d'un retour à la normale en matière de stocks aux Etats-Unis et indiqué avoir lancé à la fin du troisième trimestre six des dix modèles prévus pour 2025.

Stellantis a redit s'attendre au second semestre à une amélioration de son chiffre d'affaires net, de sa marge opérationnelle courante et de son free cash flow industriel par rapport au premier semestre de l'année.

"Comme nous continuons à apporter des changements importants et nécessaires à nos plans stratégique et de produits, pour répondre tant à des développements réglementaires, géopolitiques, macroéconomiques, qu'à d'autres développements externes et internes, nous prévoyons d'engager des charges supplémentaires au second semestre 2025", a ajouté Stellantis dans un communiqué, précisant que ces charges, une fois finalisées, devraient être "largement exclues" de la marge opérationnelle.

Le groupe prévoit aussi des charges non récurrentes au second semestre au titre de la "révision de (son) processus d'estimation des garanties", reflet nomment de l'allongement de de la durée de garantie pour les véhicules équipés du moteur essence Puretech, qui souffre d'un défaut de conception.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)