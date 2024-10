Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : +1,5%, évite d'aller tester directement 11,2E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - Stellantis reprend 1,5% (à 12,00E, ex-plancher du 8 octobre) alors que Carlos Tavarez n'exclut pas la fermeture d'usines du groupe en Europe, à l'instar de Wolkswagen.

La tendance demeure cependant baissière, le titre s'épargnant seulement l'inscription de nouveaux planchers annuels en direction de précédents supports historiques comme 11,2E (qui remonte au 6 juillet 2020) ou 9,43E (qui remonte au 10/12/2018), ou 9,25E ((29/12/2017).





