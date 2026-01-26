Steel Dynamics en hausse après un bénéfice du T4 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du sidérurgiste américain Steel Dynamics STLD.O sont en hausse de 3,4 % à 187,5 $ avant le marché

** La société déclare un bénéfice ajusté de 1,82 $ par action au 4e trimestre, dépassant l'estimation de Wall Street de 1,69 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est de 4,41 milliards de dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,58 milliards de dollars

** L'entreprise prévoit une amélioration de l'environnement de marché pour l'acier laminé plat, soutenue par les mesures commerciales nationales et la relocalisation de la fabrication

** L'entreprise indique que les prix des produits longs en acier ont augmenté et que la demande d'acier de construction et de rails de chemin de fer reste forte

** La médiane des objectifs de cours des 14 courtiers couvrant le titre est de 190 $ - données compilées par LSEG

** STLD a gagné 48,6 % en 2025