STE: MH Puccini passe sous les 5% information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - La société civile MH Puccini, contrôlée par le groupe Malakoff Humanis, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 janvier, les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel (STE), au résultat d'une augmentation de capital de celle-ci.



Le déclarant a précisé détenir 1.837.157 actions Société de la Tour Eiffel représentant autant de droits de vote, soit 1,38% du capital et des droits de vote de cette foncière tertiaire (sans lien avec le monument éponyme).





Valeurs associées TOUR EIFFEL 5,18 EUR Euronext Paris -0,38%