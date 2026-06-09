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Sté Générale : revient au contact de la résistance des 72E
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 14:05

Sté Générale revient au contact de la résistance des 72E testée sans relâche depuis le 25 mai.

Ce sont les MM50 et MM100 regroupées vers 69,5E qui servent de support depuis le 21 mai : elles se confondent avec le support oblique court terme (issue des points bas 60 puis 66,5E).

En cas de sortie " par le haut" du triangle ascendant ouvrirait le chemin des 74,9E du 17 avril puis d'un retracement du zénith annuel des 76,2 du 25 février puis des 76,6E du 3 février.

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