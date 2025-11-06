 Aller au contenu principal
Sté Générale : renoue avec les 56E, peut de nouveau viser les 59E
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 14:59

Sté Générale renoue avec les 56E et déborde une petite résistance court terme qui gravite vers 54,8E : en dehors d'une résistance mineure située vers 56,6E (sommet d'un corridor de base 52,9E dont le sommet a été testée mi-octobre), le titre peut de nouveau viser les 59E, c'est à dire le double zénith des 15 août et 15 septembre dernier.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
55,7400 EUR Euronext Paris +2,01%
