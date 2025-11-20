La Bourse de Paris soulagée par les résultats de Nvidia

Euronext CAC40 La Bourse de Paris évolue en nette hausse jeudi, portée par les résultats positifs du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation boursière mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 10H00 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 1,09%, à 8.040,57 points, en hausse de 86,80 points. La veille, l'indice vedette parisien avait reculé de 0,18%, soit 14,16 points, à 7.953,77 points.

Les investisseurs "célèbrent les résultats trimestriels époustouflants et surtout les perspectives annoncées par le PDG de Nvidia", a résumé Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Figure de proue de l'IA, le groupe a annoncé mercredi un bond de son bénéfice net de 65% (sur un an) au troisième trimestre de son exercice décalé et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre suivant.

Son directeur général, Jensen Huang, a assuré que les ventes de la Blackwell, sa puce la plus performante pour les applications IA, étaient "hors norme". "La demande de capacités de calcul continue d'accélérer", a-t-il ajouté.

"C'était exactement les déclarations dont les optimistes des marchés financiers avaient besoin", a relevé Andreas Lipkow.

Ces derniers étaient minés depuis plusieurs semaines par la crainte que les investissements massifs dans cette technologie ne constituent une bulle financière et que les valorisations des géants de la tech ne soient trop élevées.

Autre point d'attention: la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre à 14H30.

Il sera d'autant plus intéressant que les chiffres du mois d'octobre ne seront jamais publiés en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") qui a perturbé pendant plusieurs semaines la collecte des données aux Etats-Unis.

Côté marché obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans atteignait 3,46%, au même niveau que la veille vers 10H00. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 2,71%, stable lui aussi.

Soitec déçoit

Le groupe français Soitec, spécialiste de la conception de matériaux semi-conducteurs, dévissait de 21,55%, à 27,43 euros, après avoir présenté des prévisions sous les attentes des analystes pour le troisième trimestre, lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre de son exercice décalé 2025-2026.

Elior se régale

Le groupe français de restauration collective Elior s'envolait de 15,27% à 3,06 euros, au lendemain de l'annonce de son premier bénéfice net annuel depuis 2019, réalisé sur son exercice décalé 2024-2025.

