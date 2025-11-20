Nvidia s'appuie sur une demande de GPU "hors normes" pour apaiser les craintes des investisseurs

20 novembre - **Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a balayé mercredi les inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle , surprenant Wall Street avec une accélération de la croissance après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes ** Les excellents résultats du troisième trimestre et les prévisions pour le quatrième trimestre du fabricant de puces ont au moins temporairement calmé les nerfs des investisseurs qui craignaient que le boom de l'IA ne prenne le pas sur les fondamentaux

** Les actions augmentent de 5,7 % pour atteindre 197,18 dollars avant la mise sur le marché

LA LISTE DE LECTURE DE JENSEN: AI ON REPEAT

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: $250) dit que bien que les dépenses en IA à long terme soient encore débattues, la dynamique à court terme s'accélère, et Nvidia est bien positionné pour capturer la plupart des investissements supplémentaires

** HSBC ("buy", PT: $320) indique que les prévisions de la société concernant l'offre et la demande de puces pour l'IA continueront de croître, sous l'impulsion des entreprises et des gouvernements, et s'attend à ce que la demande d'unités de traitement graphique (GPU) pour l'IA s'étende au-delà des grands fournisseurs de cloud

** Bernstein ("outperform", PT: $275) dit que plus que de bons chiffres, Jensen Huang a rassuré avec des commentaires sur la demande "hors normes", le positionnement concurrentiel de l'entreprise, et la confirmation de la trajectoire des revenus et des marges prévus pour 2026

** Melius Research ("buy", PT: $320) prévoit que Nvidia générera près de 400 milliards de dollars de cash-flow libre au cours des neuf prochains trimestres, dont plus de la moitié sera consacrée au renforcement de son écosystème et à la promotion de CUDA (Compute Unified Device Architecture)