 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 007,03
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia s'appuie sur une demande de GPU "hors normes" pour apaiser les craintes des investisseurs
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - **Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a balayé mercredi les inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle , surprenant Wall Street avec une accélération de la croissance après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes ** Les excellents résultats du troisième trimestre et les prévisions pour le quatrième trimestre du fabricant de puces ont au moins temporairement calmé les nerfs des investisseurs qui craignaient que le boom de l'IA ne prenne le pas sur les fondamentaux

** Les actions augmentent de 5,7 % pour atteindre 197,18 dollars avant la mise sur le marché

LA LISTE DE LECTURE DE JENSEN: AI ON REPEAT

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: $250) dit que bien que les dépenses en IA à long terme soient encore débattues, la dynamique à court terme s'accélère, et Nvidia est bien positionné pour capturer la plupart des investissements supplémentaires

** HSBC ("buy", PT: $320) indique que les prévisions de la société concernant l'offre et la demande de puces pour l'IA continueront de croître, sous l'impulsion des entreprises et des gouvernements, et s'attend à ce que la demande d'unités de traitement graphique (GPU) pour l'IA s'étende au-delà des grands fournisseurs de cloud

** Bernstein ("outperform", PT: $275) dit que plus que de bons chiffres, Jensen Huang a rassuré avec des commentaires sur la demande "hors normes", le positionnement concurrentiel de l'entreprise, et la confirmation de la trajectoire des revenus et des marges prévus pour 2026

** Melius Research ("buy", PT: $320) prévoit que Nvidia générera près de 400 milliards de dollars de cash-flow libre au cours des neuf prochains trimestres, dont plus de la moitié sera consacrée au renforcement de son écosystème et à la promotion de CUDA (Compute Unified Device Architecture)

Valeurs associées

NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/11/2025 à 10:27:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank