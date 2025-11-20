Getlink en retrait avec un projet britannique de hausse de taxe
La charge afférente aux business rates pour Eurotunnel s'élève à 26 millions d'euros en 2025, et dans l'hypothèse d'un maintien de l'allégement transitoire, l'augmentation pourrait être de l'ordre de 15 MEUR en 2026, selon l'opérateur du tunnel sous la Manche.
Considérant cette hausse 'non justifiée et de nature confiscatoire', Eurotunnel a l'intention de poursuivre ses efforts de négociation auprès de la VOA et de ses autorités de tutelle jusqu'à la décision finale d'évaluation qui doit intervenir fin mars 2026.
Si le montant évoqué était confirmé, le groupe d'infrastructures de transport mettrait en oeuvre 'toutes les mesures à sa disposition pour faire valoir ses droits devant les autorités et/ou juridictions compétentes afin de préserver ses intérêts'.
Valeurs associées
|15,1200 EUR
|Euronext Paris
|-1,69%
