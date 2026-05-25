Sté Générale : efface la résistance des 71,15E

Sté Générale efface la résistance des 71,15E (du 15 janvier et 29 avril ou 6 mai en intraday) et se dirige vers un re-test de la résistance oblique court terme qui gravite vers 73,3E.

L'objectif suivant se situe vers 74,66E et il s'agit de la résistance testée le 17 avril... puis 76,25E, ex-résistance du 25 février.