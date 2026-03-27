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Sté Générale : -3% vers 61,8E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 10:45

Sté Générale ricoche sous la MM200qui gravite vers 66,3E et se replie sous l'ex-support des 64E (testé les 9, 13 et 16 mars): le titre se rapproche de la MM200 située dans la zone des 60,15E et pourrait s'en aller tester l'ex-résistance des 59E du 15 septembre 2025.

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