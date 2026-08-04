State Street rachète la coentreprise de services titres latino-américaine de Santander et Caceis

Le groupe financier américaine State Street a annoncé, mardi 28 juillet, la signature d’un accord pour l’acquisition de Santander Caceis Latam Securities Services. La société est une co-entreprise de services titres du groupe bancaire espagnol Santander et de la filiale de services titres du Crédit Agricole, Caceis, opérant au Brésil, au Mexique ainsi qu’en Colombie.

Les détails financiers de la transaction, dont la clôture devrait aboutir en 2027, n’ont pas fuité. Au 30 juin 2026, Santander Caceis Latam Securities Services était le conservateur d’environ 470 milliards de dollars d’actifs et administre près de 225 milliards de dollars.

« La valeur comptable dans les comptes au 30 juin 2026 s’élève à 388 millions d’euros et n’est pas remise en cause par le prix de cession attendu », précise Crédit Agricole SA dans ses comptes semestriels publiés le 31 juillet.

« Cette opération nous permettra de mieux répondre aux besoins d’investissement transfrontaliers et locaux de nos clients internationaux en Amérique latine, et de renforcer notre capacité à accompagner les investisseurs dans leur recherche d’opportunités de croissance et la gestion de leurs portefeuilles d’investissement mondiaux, afin de leur offrir de meilleurs résultats », déclare Ron O’Hanley, directeur général de State Street, dans un communiqué.

State Street dispose déjà de bureaux au Brésil et au Chili et étend ainsi sa présence en Amérique latine. Le groupe américain dit qu’il conservera les équipes locales de Santander Caceis Latam Securities Services et continuera à opérer via leurs licences. Au total, State Street administrait et conservait 57.858 milliards de dollars fin juin 2026.

Cession par étapes

A l’origine de Santander Caceis Latam Securities Services, Banco Santander avait créé, en 2014, Santander Securities Services (S3), qui regroupait ses activités de conservation de titres et d’ asset servicing en Espagne et en Amérique latine. La banque espagnole avait ensuite fusionné ses activités avec celles du Crédit Agricole pour former Caceis en 2019 . Celle-ci était initialement détenue à 69,5% par Crédit Agricole et à 30,5% par Santander avant que la banque française ne rachète la participation de Santander dans Caceis en décembre 2024.

Post-finalisation du rachat des parts de Santander au capital de Caceis, le contrôle des activités de conservation de titres et d’asset servicing en Amérique latine restait conjoint.

Adrien Paredes-Vanheule