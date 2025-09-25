Starbucks va fermer des cafés et supprimer des postes en vue de se restructurer
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 16:03
La chaîne américaine de cafés ne précise pas combien d'établissements doivent être concernés par ces mesures, ni le nombre de baristas qui seront affectés, se contentant d'indiquer qu'il s'agira de salons où il lui semble impossible d'offrir l'expérience et l'environnement qu'elle souhaite offrir à ses clients et où l'atteinte de critère de rentabilité n'est pas envisageable.
Le groupe de Seattle, qui prévoit d'achever son exercice fiscal, à la fin du mois de septembre, avec près de 18.300 établissements aux Etats-Unis et au Canada - exploités directement ou sous licence - explique toutefois qu'il compte faire croître ce chiffre au cours de son exercice fiscal 2025/2026.
Parallèlement, Starbucks dit avoir l'intention de supprimer quelque 900 postes administratifs, c'est-à-dire hors de ces cafés, mais aussi de renoncer à certains projets d'embauche.
Au total, la société s'attend à comptabiliser un milliard de dollars de charges au titre de ces décisions, dont 400 millions de dollars sous forme de provisions pour dépréciations et 600 millions d'euros destinés, entre autre, à l'indemnisation des salariés qui seront licenciés.
A la Bourse de New York, l'action Starbucks se repliait de 1% jeudi matin dans le sillage des ces annonces, ce qui porte à 8,5% ses pertes depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|83,1950 USD
|NASDAQ
|-1,28%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse jeudi, les investisseurs étant pris de doute sur l'évolution des taux d'intérêt américains après des indicateurs économiques positifs aux Etats-Unis. La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,41%, tandis que ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky conseille aux responsables russes de se réfugier dans des "abris antiaériens" et mise sur une nouvelle arme américaine
Donald Trump a opéré mercredi un revirement complet sur la situation en Ukraine, estimant que l'Ukraine était en mesure de "regagner son territoire dans sa forme originelle". Le président ukrainien a menacé jeudi 25 septembre les responsables russes travaillant ... Lire la suite
-
(AOF) - Bénéteau (- 7,72 %, à 8,005 euros) a, sans surprise, dévoilé une nette dégradation de ses résultats semestriels. Le chiffre d’affaires, connu depuis la fin juillet, a reculé de 27,5 %, à 403,8 millions d’euros. Ce repli est lié au ralentissement de l’ensemble ... Lire la suite
-
Les fonctionnalités de sécurité d'Instagram pour les adolescents présentent des lacunes, selon des chercheurs
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Selon les chercheurs, seuls 8 des 47 dispositifs de sécurité testés sont pleinement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer