Starbucks va fermer 250 cafés supplémentaires en Amérique du Nord

Starbucks prévoit de fermer 250 cafés sous-performants en Amérique du Nord dans le cadre du plan de redressement mené par son directeur général Brian Niccol. Ces établissements représentent environ 1% des quelque 18 000 cafés du groupe dans la région et devraient, pour la plupart, fermer d'ici la fin de l'exercice 2026. L'opération entraînera environ 300 millions de dollars de charges de restructuration.

Le groupe réduit parallèlement ses ambitions d'expansion et prévoit désormais environ 440 ouvertures nettes dans le monde en 2026, contre 600 à 650 précédemment. Cette nouvelle phase intervient un an après une première restructuration estimée à environ 1 milliard de dollars. Starbucks a également supprimé des postes administratifs, fermé certains bureaux régionaux et investi dans ses cafés afin d'améliorer leur fonctionnement et de réduire les temps d'attente.

Brian Niccol poursuit ainsi son plan "Back to Starbucks", qui vise notamment à simplifier les menus et à reconquérir les clients américains. En juillet, le groupe affichait quatre trimestres consécutifs de croissance des ventes à magasins comparables, tandis que la fréquentation progressait dans toutes les catégories de revenus. Starbucks doit désormais convertir cette amélioration commerciale en progression des marges, alors que les consommateurs américains restent confrontés à des dépenses élevées pour l'alimentation et le carburant.