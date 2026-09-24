Des centaines de manifestants à Caracas pour demander le retour de la prix Nobel Machado au Venezuela

Des manifestants réclament le retour au Venezuela d'une des cheffe de file de l'opposition, Maria Corina Machado, à Caracas le 24 septembre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à Caracas en faveur du retour au Venezuela d'une des cheffes de file de l'opposition et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, exilée au Panama et qui a vainement tenté de retourner dans son pays cette semaine.

Les manifestants ont défilé aux cris de "Maria Corina, viens, nous t'attendons !", certains autour d'un grand drapeau du Venezuela, a constaté l'AFP.

Mardi, après plusieurs autres tentatives infructueuses, Mme Machado a une nouvelle fois tenté de revenir au pays mais en a été empêchée, ont confirmé à l'AFP des sources de son parti politique, Vente Venezuela.

Bien que les autorités américaines le nient, de nombreux observateurs estiment qu'il y a un veto américain au retour de Maria Corina Machado, le président américain Donald Trump ayant à plusieurs reprises montré sa satisfaction quant au travail de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

"Maria Corina viens, tes gens sont prêts" ou "Delcy dehors", ont scandé des manifestants qui ont notamment bloqué temporairement l'autoroute urbaine près de la Place Venezuela et de l'Université centrale du Venezuela (UCV), proche du centre-ville.

L'arrivée de la pluie a provoqué la dispersion de la manifestation.

"Ce n'est pas possible que, pendant que Delcy Rodriguez parcourt le monde, on ne laisse pas entrer Maria Corina Machado ici au Venezuela", a affirmé Douglas Mata, commerçant de 65 ans.

Delcy Rodriguez était mercredi à New York à l'Assemblée générale des Nations unies et a rencontré Donald Trump mardi.

"Ce n'est pas possible qu'ils reçoivent Delcy Rodriguez comme une reine aux États-Unis et qu'ils ne laissent pas entrer Maria Corina ici, dans son propre pays", a-t-il ajouté.

Mme Machado, qui vivait cachée au Venezuela par peur d'être arrêtée après la réélection controversée de Nicolas Maduro en juillet 2024, est sortie clandestinement du pays par bateau en décembre 2025 pour recevoir le prix Nobel en Norvège.

Après un bref séjour aux États-Unis, elle s'est installée à Panama. "Le Venezuela l'attend, pas seulement Caracas, le Venezuela", a déclaré à l'AFP Josefina Guerra, de la coalition syndicale nationale.

Depuis la capture de Nicolas Maduro en janvier par l'armée américaine, Delcy Rodriguez gouverne sous pression américaine et a fait de nombreuses concessions.

Mercredi devant l'ONU, elle a promis des élections avec "l'exercice responsable et plein de la politique" et "des conditions réelles de participation à toutes les forces politiques du pays".

Déclarée inéligible par le pouvoir, Mme Machado avait mené la campagne de la présidentielle 2024 en faveur d'Edmundo Gonzalez Urrutia, un diplomate alors inconnu, qui avait accepté de la remplacer au pied levé.

L'opposition avait présenté les procès-verbaux de plus de trois-quarts des bureaux de vote et revendiqué la victoire, tandis que le Conseil national électoral, aux ordres du pouvoir, avait déclaré Nicolas Maduro vainqueur sans donner de résultats détaillés.

Le résultat du scrutin n'avait pas été reconnu par une grande partie de la communauté internationale.

La féroce répression post-électorale s'était soldée par 28 morts et de milliers d'arrestation.

Sous pression américaine, le pouvoir vénézuélien a lancé en août un dialogue avec l'opposition en vue d'une transition démocratique. Le deuxième cycle de pourparlers doit se terminer vendredi.

Mme Machado n'a pas été invitée à participer à ce dialogue mais a affirmé qu'elle n'entraverait pas le processus.