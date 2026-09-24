L'Oréal et Nykaa soutiennent les marques indiennes de beauté et de soins à forte croissance

Nykaa, la plus grande entreprise de distribution de produits de beauté en Inde, et BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), le fonds de capital investissement de L'Oréal, ont annoncé un partenariat pour investir conjointement dans la prochaine génération de marques indiennes de beauté et de soins en forte croissance.

Grâce à ce partenariat, BOLD et Nykaa prendront des participations minoritaires dans des marques émergentes indiennes de beauté et de bien-être bénéficiant d'un fort engouement auprès des consommateurs, et d'offres différenciantes. Ces investissements auront un caractère strictement financier et minoritaire, les fondateurs conservant le contrôle de leurs entreprises et continuant à les gérer de manière indépendante, avec leurs propres équipes, leur culture et leur direction créative.

BOLD et Nykaa agiront aux côtés de ces marques en tant que partenaires de long terme, au-delà du simple apport de capitaux. Ces marques indiennes bénéficieront d'un mentorat personnalisé, de conseils stratégiques, de l'expertise mondiale de L'Oréal ainsi que de la connaissance approfondie de Nykaa sur le marché omnicanal et ses consommateurs.

L'objectif est d'aider les fondateurs indiens du secteur de la beauté à accélérer leur développement et à bâtir des marques pérennes pour l'Inde et le reste du monde.

Lancé en 2018, BOLD est le fonds de capital-investissement de L'Oréal. Il investit sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la beauté à travers des participations minoritaires dans des start-up innovantes à forte croissance, structurées autour de deux axes : les marques de beauté et de bien-être, et la science et la technologie au service de la beauté.