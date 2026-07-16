Starbucks sort vainqueur d'un recours intenté par des actionnaires concernant la baisse de ses ventes aux États-Unis et en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a rejeté une plainte accusant Starbucks SBUX.O d'avoir trompé ses actionnaires en dissimulant intentionnellement la baisse de ses ventes aux États-Unis et en Chine, ses principaux marchés.

* Le juge fédéral de district John Chun, à Seattle, a déclaré que l’« explication innocente » avancée par Starbucks, selon laquelle l’ancien directeur général Laxman Narasimhan croyait sincèrement, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes en janvier 2024, qu’il évaluait les tendances des ventes du trimestre qui venait de s’achever, était « au moins aussi convaincante » que l’argument des actionnaires selon lequel il évaluait les tendances des ventes actuelles.

* M. Chun a rendu sa décision mercredi, après avoir autorisé la poursuite de l’affaire en novembre dernier.

* Les avocats des actionnaires, menés par trois fonds de retraite new-yorkais, n’ont pas immédiatement répondu jeudi aux demandes de commentaires.

* Cette action en justice faisait suite à une chute de 16% du cours de l’action Starbucks le 1er mai 2024, au lendemain de l’annonce par Starbucks d’une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et d’une baisse de 4,4% de ses ventes à périmètre constant au cours de son dernier trimestre. Ces ventes reflétaient des baisses de 3% aux États-Unis et de 11% en Chine.

* Brian Niccol, qui a succédé à Narasimhan au poste de directeur général, a mis en œuvre un plan de redressement intitulé “Back to Starbucks ”, axé sur la simplification des menus, la réduction des temps d’attente, la modernisation des magasins, l’amélioration des technologies en magasin et la fermeture des établissements peu performants.