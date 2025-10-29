Starbucks progresse après une croissance des ventes comparables plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 octobre - ** Les actions de la chaîne de cafés Starbucks
SBUX.O ont augmenté d'environ 2 % à 85,60 $
** Le groupe affiche une hausse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles mondiales à magasins comparables , grâce à la reprise de la demande et à la stratégie du directeur général Niccol visant à rationaliser les opérations aux États-Unis
** Le groupe annonce une hausse de 1% des ventes comparables mondiales, contre une estimation moyenne des analystes de 0,14% - données compilées par LSEG
** Les ventes comparables de SBUX en Chine ont augmenté de 1%
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action SBUX était en baisse de ~6% depuis le début de l'année
