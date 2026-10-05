Starbucks poursuivi en justice pour ses allégations “sans sucre” concernant ses boissons protéinées

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(Ajout d'un commentaire de Starbucks et d'informations tirées du site web, paragraphes 5-6 et 10)

par Jonathan Stempel

Starbucks SBUX.O a été poursuivi en justice par des consommateurs qui affirment que la chaîne de cafés a fait de la publicité mensongère en présentant huit boissons protéinées comme “sans sucre”, alors qu'elles contiennent du lactose, un sucre naturellement présent dans le lait.

Selon une demande de recours collectif déposée vendredi, un consommateur raisonnable ne s'attendrait pas à ce que ces boissons contiennent entre 13 et 21 grammes de sucre par portion “venti” de 20 ou 24 onces.

La loi fédérale interdit à Starbucks d’utiliser la mention “sans sucre” pour décrire des boissons contenant plus de 0,5 gramme de sucre par portion de 12 onces, précise la plainte.

Les consommateurs ont accusé Starbucks de tenter de tirer profit du souhait de 75 % des Américains de réduire ou d’éliminer leur consommation de sucre. Ils ont également affirmé que Starbucks n’avait pas fourni les mentions obligatoires au niveau fédéral précisant que ces boissons protéinées ne sont pas des aliments hypocaloriques ni destinées au contrôle du poids.

Un porte-parole de Starbucks a déclaré dans un e-mail que ces allégations étaient sans fondement.

“Starbucks a toujours fourni de manière claire et cohérente des informations sur ses boissons protéinées, ses options sans sucre, ses possibilités de personnalisation et leur composition nutritionnelle, que ce soit dans les annonces de produits, les menus, les supports marketing, sur Starbucks.com ou via l’application Starbucks, et nous avons l’intention de nous défendre vigoureusement”, a déclaré le porte-parole.

L’avocat des consommateurs n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Seattle réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour publicité mensongère et violation de diverses lois étatiques relatives à la protection des consommateurs.

Les fabricants de produits alimentaires font régulièrement l’objet de poursuites pour publicité mensongère présumée, notamment dans le cadre de dizaines d’affaires récentes contestant les allégations “sans sucre” ou “zéro sucre” pour des produits contenant un substitut de sucre appelé allulose.

Les huit boissons Starbucks concernées sont le “Sugar-Free Vanilla Protein Latte”, le “Sugar-Free Caramel Protein Latte”, le “Sugar-Free Vanilla Protein Matcha”, le “Sugar-Free Caramel Protein Matcha” et leurs versions équivalentes servies avec des glaçons.

Le site web de Starbucks indique que ces boissons sont “riches en protéines” et “sans sucre ajouté”, et que les portions “venti” contiennent entre 270 et 340 calories. Le site précise également que ces boissons contiennent des sucres. Starbucks a lancé ces boissons en septembre 2025 dans le cadre de son menu actualisé “Back to Starbucks”.