Starbucks dépasse ses prévisions de ventes comparables mondiales pour le premier trimestre grâce à la reprise de la demande

Starbucks SBUX.O a annoncé mercredi une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre, la demande ayant rebondi aux Etats-Unis après près de deux ans, premiers signes du succès des efforts de redressement du directeur général Brian Niccol.

Les actions de la société ont augmenté de 5 % dans les échanges de pré-marché après qu'elle ait également rétabli ses objectifs pour l'ensemble de l'année avant sa première journée investisseurs sous la direction de Niccol, jeudi à New York.

Brian Niccol s'est concentré sur pour faire revivre la culture des cafés de la société aux États-Unis afin de faire revenir les consommateurs et de lutter contre de nouveaux rivaux.

Starbucks a réduit de près de 30 % son offre dans les magasins américains à la fin de l'année 2025 dans le cadre de la simplification de son menu. Au cours de l'année écoulée, la société a supprimé des produits tels que la gamme de boissons infusées à l'huile d'olive Oleato, ainsi que plusieurs boissons "frappuccino", pour se concentrer sur ses principaux cafés latte.

Les ventes comparables ont augmenté de 4 % en Amérique du Nord, pour la première fois depuis près de deux ans. La société a supprimé des centaines de magasins peu performants, y compris sa torréfaction phare de Seattle, et s'est également efforcée de réduire les coûts d'exploitation en fin de chaîne.

Au cours du trimestre écoulé, la fréquentation a également augmenté lors de journées promotionnelles clés telles que la journée annuelle Red Cup en décembre, ainsi que pour l'article de sa collection de produits de fin d'année, la Bearista Cold Cup, en novembre, selon les données de Placer.ai.

L'entreprise a fait état d'une hausse de 4 % des ventes trimestrielles comparables au niveau mondial, contre des estimations de 2,25 %, selon des données compilées par LSEG.

Starbucks s'attend à ce que les ventes mondiales à magasins comparables de l'exercice 2026 augmentent de 3 % ou plus, par rapport aux estimations d'une hausse de 2,94 %.

La société prévoit que le bénéfice ajusté de l'exercice 2026 sera de 2,15 $ à 2,40 $ par action, dont le point médian est inférieur aux estimations de 2,35 $.