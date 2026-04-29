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Starbucks bondit après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du géant du café Starbucks

SBUX.O progresse de 5,2 % à 102,37 $ en pré-ouverture

** La société a dépassé les attentes d' pour le deuxième trimestre et a relevé ses prévisions annuelles, invoquant le succès de ses investissements dans les services et les effectifs

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 2,25 $ et 2,45 $, contre des prévisions antérieures comprises entre 2,15 $ et 2,4 $

** La société prévoit une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires mondial à périmètre constant pour l'exercice 2026, dépassant ses estimations précédentes qui tablaient sur une hausse de 3 % ou plus

** Ces prévisions révisées font suite à un deuxième trimestre solide, au cours duquel les ventes mondiales à magasins comparables ont progressé de 6,2 %, bien au-delà de la hausse de 3,7 % estimée par les analystes - données LSEG

** Au moins cinq courtiers relèvent leurs objectifs de cours après la publication des résultats, notamment Jefferies, Piper Sandler et RBC

** Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $; la société estime que les résultats « confirment sa thèse » et s'attend à « une tendance à la hausse des révisions » après que les ventes à magasins comparables aux États-Unis ont dépassé les attentes

** À la clôture d'hier, l'action SBUX affichait une hausse de 15,5 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 11:42:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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