Starbucks affirme ne pas vouloir racheter Chipotle, mettant ainsi fin aux rumeurs de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Starbucks affirme se concentrer sur son plan “Back to Starbucks”

* Starbucks travaillerait sur une éventuelle offre d'achat de Chipotle, selon le Financial Times

* L'action Chipotle a reculé d'environ 4% lundi, tandis que celle de Starbucks a progressé de 1%

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9)

par Anuja Bharat Mistry et Neil J Kanatt

Starbucks SBUX.O ne rachètera pas Chipotle Mexican Grill CMG.N , a déclaré lundi la chaîne de cafés, mettant fin aux rumeurs concernant une opération qui aurait pu être la plus importante jamais réalisée dans le secteur de la restauration, mais dont la crédibilité était remise en cause tant par les investisseurs que par les analystes.

“Par principe, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations, mais nous tenons à préciser que nous n'allons pas racheter Chipotle”, a déclaré un porte-parole de Starbucks. Chipotle n'a pas souhaité faire de commentaire.

Cette déclaration fait suite à un article du Financial Times du 8 octobre selon lequel Starbucks aurait travaillé ces derniers mois avec des conseillers sur une proposition potentielle d’acquisition de Chipotle, citant des sources proches du dossier.

Starbucks n’a pas répondu à une demande de commentaire visant à savoir si l’entreprise avait fait appel à des conseillers en vue d’une transaction.

Les actions de la chaîne de cafés ont progressé de 1% en début de séance, tandis que celles de Chipotle, qui avaient bondi à la perspective d’un rachat qui aurait réuni le directeur général de Starbucks, Brian Niccol, avec la chaîne de burritos qu’il a dirigée pendant six ans, ont chuté d’environ 4%.

Starbucks a également réaffirmé que sa direction était “résolument concentrée” sur la stratégie “Back to Starbucks” et qu’elle disposait d’une “forte dynamique et d’une grande confiance” dans ses perspectives de croissance à long terme. La société prévoit de publier ses résultats du quatrième trimestre et ses perspectives pour l’exercice 2027 dans le courant du mois.

L’action Starbucks a progressé de 7,8% cette année, soit environ la moitié de la hausse enregistrée par l’indice S&P 500 sur la même période. La chaîne a fermé des dizaines de magasins peu performants dans le cadre d’un redressement mené par Brian Niccol, qui a tenté de reconquérir la clientèle en réduisant les temps d’attente et en simplifiant les menus.

SPÉCULATIONS SUR UNE OPA

L’annonce d’une éventuelle transaction la semaine dernière a incité la communauté des investisseurs à spéculer sur un rapprochement qui aurait réuni deux des plus grandes enseignes de restauration américaines.

Les rumeurs d’une telle opération ont fait grimper l’action Chipotle de plus de 7% et chuter celle de Starbucks d’environ 3%, alors même que plusieurs analystes s’interrogeaient sur la pertinence stratégique d’une telle opération, Starbucks étant en pleine relance sous la direction de Niccol.

“Des rumeurs comme celles-ci peuvent inciter les banquiers d’affaires à commencer à imaginer toutes sortes de fusions, mais elles sont difficiles à vendre. La tendance s’oriente davantage vers les cessions que vers les acquisitions”, a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Un éventuel accord aurait donné naissance à un géant de la restauration affichant un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 milliards de dollars, ce qui lui aurait permis de mieux faire face à une demande incertaine de la part de consommateurs touchés par l’inflation, à la hausse des coûts d’exploitation et à la pression sur les bénéfices. La chaîne de burritos affiche une capitalisation boursière d’environ 40 milliards de dollars.

LE DÉFI DE NICCOL

“Le financement d’un prix de rachat majoré nécessiterait probablement un mélange de dette et de fonds propres, ce qui mettrait à l’épreuve l’endettement et pourrait diluer les actionnaires existants alors que Starbucks est encore en pleine restructuration”, a déclaré la semaine dernière Paren Knadjian, associé chez Transaction Advisory Services, EisnerAmper.

Niccol a rejoint Starbucks en 2024 après avoir mené Chipotle à travers une période de croissance rapide et d’expansion numérique.

On lui attribue le mérite d’avoir relancé la chaîne de burritos après ses crises de sécurité alimentaire et d’avoir développé son activité numérique, contribuant ainsi à accélérer la croissance des ventes.

Chipotle, quant à elle, a dû faire face à une baisse de fréquentation, les consommateurs réduisant leurs dépenses, tandis que la hausse des coûts alimentaires et de main-d’œuvre a pesé sur les marges de l’ensemble du secteur de la restauration. La valeur de ses actions a presque diminué de moitié depuis le départ de Niccol.