Starboard entre au capital de Solstice et réclame 100 millions de dollars d'économies

Le fonds activiste Starboard Value a annoncé une prise de participation dans Solstice Advanced Materials, ancienne filiale de Honeywell, estimant que le groupe souffre d'une importante sous-valorisation boursière. Lors d'une conférence à New York, son directeur général Jeffrey Smith a appelé la direction à améliorer ses performances et à restaurer la confiance des investisseurs. Il préconise un recentrage sur les activités historiques liées aux fluides frigorigènes et au nucléaire, accompagné d'un programme de réduction des coûts d'environ 100 millions de dollars.

Introduite en Bourse il y a un an après sa séparation de Honeywell, Solstice a vu son action perdre environ 30% depuis son record du 30 juin. Cette baisse s'explique notamment par l'abandon, le 27 août, de son projet d'acquisition d'Element Solutions pour 14,5 milliards de dollars, annoncé le 6 juillet. L'opération devait renforcer son exposition aux marchés des centres de données et des semi-conducteurs, mais les deux groupes y ont renoncé après avoir consulté leurs actionnaires.

Starboard poursuit parallèlement son offensive auprès de Knife River Corp, dont il détient une participation rendue publique en septembre. Le fonds cherche à améliorer les marges bénéficiaires de l'entreprise et aurait identifié des candidats potentiels pour son conseil d'administration. Jeffrey Smith considère également Knife River comme une cible d'acquisition particulièrement attractive.