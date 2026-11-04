Stanley Black & Decker en hausse grâce à la révision à la hausse de ses prévisions et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Stanley Black & Decker SWK.N progressent de 1 % à 105,72 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** Le fabricant d'outils relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, les portant de 5,20 à 5,80 dollars à 5,95-6,25 dollars

** Il table sur un flux de trésorerie disponible de 1 à 1,2 milliard de dollars en 2026, contre 600 à 800 millions de dollars auparavant

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 2,31 dollars, dépasse l’estimation moyenne des analystes de 1,56 dollar, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre, à 3,73 milliards de dollars, est légèrement inférieur aux estimations de 3,74 milliards de dollars; les ventes organiques progressent de 4 %

** La marge brute ajustée s'établit à 39,4 %, en hausse de 780 points de base en glissement annuel, les remboursements de droits de douane y contribuant à hauteur d'environ 430 points de base

** La société annonce une nouvelle autorisation de rachat d’actions d’un milliard de dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 41 % depuis le début de l’année