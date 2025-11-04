Stanley Black & Decker chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant d'outils électriques Stanley Black & Decker SWK.N chutent de 3,6 % à environ 64 dollars avant bourse

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale, citant des coûts de production plus élevés

** Elle s'attend à un bénéfice ajusté pour 2025 de 4,55 $/shr contre 4,61 $/shr selon les estimations des analystes - données LSEG

** Le programme de réduction des coûts au niveau mondial permet de réaliser des économies supplémentaires avant impôts de l'ordre de 120 millions de dollars au 3ème trimestre

** Bénéfice ajusté du T3 de 1,43 $/shr par rapport aux estimations de 1,18 $/shr

** SWK annonce un chiffre d'affaires de 3,76 milliards de dollars au 3ème trimestre, légèrement inférieur aux estimations de 3,77 milliards de dollars

** Six des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 86 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 17,4 % depuis le début de l'année