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Standard & Poor's a abaissé sa note de crédit long terme sur Verallia
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:56

Verallia annonce que l'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note de crédit long terme du Groupe de BBB- à BB avec perspective stable, dans un contexte de ralentissement du marché.

La notation de la dette obligataire de Verallia est également abaissée à BB .

Verallia reste concentrée sur la poursuite de l'amélioration de sa compétitivité, de sa génération de trésorerie et de son désendettement.

Au 31 décembre 2025, le ratio d'endettement net de Verallia s'élève à 2,7x l'EBITDA ajusté.

"Le Groupe conserve un niveau de liquidité solide de 870 MEUR et ne fait face à aucune échéance de dette significative avant 2028" précise la direction.

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